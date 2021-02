Top Chef 2021 : Pierre Chomet en couple, il dévoile le visage de sa compagne

Quelques mois après la victoire de David Gallienne lors de la saison 11 de Top Chef, M6 s’apprête à lancer ce mercredi 10 février sa toute nouvelle saison malgré la pandémie du coronavirus. Et selon nos confrères de Télé Loisirs qui ont pu visionner quelques images, cette nouvelle édition s’annonce très particulière : "Le mot d'ordre : la créativité sans limites ! Associer des saveurs improbables, proposer des expériences culinaires, cuire sans feu grâce à des techniques étonnantes, rencontrer les plus grands chefs du monde… Le programme de cette nouvelle saison s'annonce très riche". Et cette année, Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet s’affronteront une nouvelle fois avec leurs candidats respectifs. Et c’est 15 nouveaux chefs qui tenteront de remporter le titre.

Un couple très heureux sur la Toile

Parme les candidats, Pierre Chomet commence à faire parler de lui sur la Toile. Diplômé en 2011, le cuisinier a commencé sa carrière au sein du prestigieux hôtel Bristol, avant de partir sur la Côte d’Azur où il a travaillé comme chef de partie. Par la suite, il a travaillé à Londres avant de rejoindre en janvier 2019 l’Asie et le Chef’s table où il officie en tant que sous-chef, avant de rentrer en France. Côté vie privée, Pierre Chomet n’est pas un coeur à prendre. Le chef cuisinier est en couple avec Cristina Tejeda, elle même cheffe espagnole avec qui il a eu un enfant. D’ailleurs, Pierre Chomet n’a pas hésité à dévoiler le visage de sa compagne sur Instagram sur plusieurs photos sur lesquelles les deux tourtereaux semblent plus amoureux que jamais. De quoi faire réagir les internautes.

Par Alexia Felix