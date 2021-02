Top Chef 2021 : qui est Mathieu, le "mini Gordon Ramsay" de l’émission ?

La nouvelle saison de "Top Chef" a démarré le 10 février dernier sur M6. Une 12e édition qui a permis à 15 nouveaux candidats de se lancer dans cette incroyable aventure culinaire. Lors de cette première soirée, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Mathieu, un jeune homme de 22 ans qui a déjà tapé dans l'oeil du jury. En effet, Philippe Etchebest l'a comparé à Gordom Ramsay, le célèbre chef britannique de 54 ans.

Dans un récent entretien accordé à RTL Info, Mathieu en a dit plus sur les raisons de sa participation au programme. "Ça fait 11 saisons que je regarde l'émission avec mon père. Donc, inévitablement, en tant que cuisinier, on se dit : 'Ok, peut-être qu'un jour, on va y participer", a-t-il dit. Il en a ensuite dit plus sur le tournage. Pour rappel, l'enregistrement de l'émission a été fait pendant la crise du coronavirus. Un protocole strict a donc été mis en place pour empêcher les contaminations au coronavirus dans les studios de cuisine. "On a passé deux mois et demi à l'hôtel juste entre candidats avec des 'nounous'. Et c'est vrai que ça a permis d'avoir un côté très famille et très soudé dans le groupe de candidats", a-t-il raconté.

Deux collaborations avec deux grands chefs

Originaire de Bruxelles, Mathieu est sous chef du restaurant "La Paix" où il travaille avec un cuisinier très reconnu en Belgique, à savoir David Martin. Ce dernier a été sacré Chef de l'année 2019 par le Gault et Millau et anime une émission sur RTL baptisée "Martin Bonheur". Avant ça, Mathieu a fait partie de l'équipe du "Comme chez soi" de Lionel Rigolet. C'était en 2016. Ses débuts dans la profession, il les a faits à l'école hôtelière de la province de Namur. Sa passion pour la cuisine lui a été transmise, en partie, par son grand-père.

Sur sa page Instagram, Mathieu partage son quotidien. Ainsi, il a teasé sa participation à "Top Chef" en affichant un t-shirt sur lequel il est inscrit : "Mathieu Top Chef 2021'. Le jeune candidat dévoile aussi ses créations culinaires. De quoi ravir les papilles de ses abonnés qui peuvent continuer à suivre son parcours dans "Top Chef" sur M6, ce mercredi 17 février 2021.

Par Clara P