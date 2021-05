Top Chef 2021 : Sarah en couple, ce projet qu’elle partage avec son compagnon

Candidate redoutable dans la nouvelle saison de "Top Chef", Sarah Mainguy s’est rapidement imposée parmi les favoris et fait désormais partie des trois derniers finalistes. Une bonne nouvelle pour la jeune femme, qui ne devait pas à l’origine rejoindre l’émission de M6 : "C’est l’équipe qui m’a contactée pendant le premier confinement. À la base, je ne me serais pas imaginée dans l’émission car la télé ne m’attirait pas énormément. C’est le côté compétition qui m’a décidée, l’envie de me découvrir davantage à un moment où j’avais appris beaucoup de choses, mais où j’avais besoin d’avancer. Je ne suis pas quelqu’un qui a une énorme confiance en elle, particulièrement dans le travail. J’ai pris 'Top Chef' comme une occasion de me mettre un coup de pied au cul, ça a été le cas ! J’ai gagné plusieurs années d’expérience en peu de temps", a expliqué la cuisinière à nos confrères de 20 minutes.

Un projet en lien avec la cuisine

En attendant de savoir si elle va arriver à se hisser jusqu’en finale de l’émission, Sarah peut compter sur le soutien de son compagnon Damien Crémois. Les deux tourtereaux se sont rencontrés chez Hollybelly. Et alors que la jeune femme a décidé de s’installer dans la ville d’origine de Damien, quittant ainsi Paris, elle a décidé sur place de se lancer dans un projet avec son compagnon. Avec leur ami Charles Boutin, Sarah et Damien ont décidé d’ouvrir un neobistrot nommé "Vacarme", en juillet 2019. Malheureusement, la crise sanitaire a entrainé la fermeture temporaire de l’établissement : "Voir le restaurant à l'arrêt est un crève-cœur quand on y a mis des économies et beaucoup d'envie. On espère s'en sortir en bonne santé et avec le restaurant toujours debout".

Par Alexia Felix