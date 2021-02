Top Chef 2021 - Sarah : pourquoi elle n'a pas été très à l'aise au début du tournage

Le 10 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 12e et nouvelle saison de "Top Chef". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec les 15 nouveaux candidats de la compétition, mais aussi de retrouver les quatre membres du jury, à savoir Hélène Darroze, Paul Pairet, Philippe Etchebest et Michel Sarran. À l'issue de cette première soirée culinaire, deux candidats ont été éliminés : Adrien Zedda et Yohei Hosaka.

Quant à Jarvis Scott, il a été désigné candidat solitaire de cette édition 2021. La semaine dernière, dans l'épisode 2 de l'émission, le candidat aux santiags s'est retrouvé seul face à ses camarades. Son objectif était de s'imposer lors d'une épreuve pour éliminer un de ses camarades et prendre sa place dans une brigade. Malheureusement, sa mission a échoué. Il a été éliminé. À TV Mag, il a donné de ses nouvelles. "Tout va très bien, même si je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais dans le concours 'Top Chef'. L'émission m'a permis de faire des rencontres incroyables aussi bien du côté des candidats que des chefs", a-t-il dit.

"On se retrouve dans l'arène..."

Cette édition 2021 a aussi été l'occasion de rencontrer d'autres candidats passionnés de cuisine, notamment Sarah Mainguy. Le 10 février dernier, lors du lancement de "Top Chef" sur M6, cette dernière a rejoint la brigade d'Hélène Darroze aux côtés de Chloé Charles et Mohamed Cheikh.

Dans un entretien qu'elle a accordé à Télé Star, Sarah Mainguy est revenue sur sa participation à l'émission. L'occasion pour elle d'évoquer ses débuts dans les cuisines de "Top Chef", elle qui a eu du mal à être 100% naturel. "J'avais peur du côté télévisuel car je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime se mettre en avant. En plus, la complexité de 'Top Chef', c'est qu'on se retrouve dans l'arène, jugés par des grands chefs... C'est pour cela que dans les première épreuves, on n'est pas forcément soi-même à cause des caméras. Mais au fur et à mesure que l'on avance dans la compétition, on y fait moins attention", a-t-elle confié.

Par Clara P