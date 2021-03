Top Chef 2021 : un candidat de la brigade jaune a été recalé puis rappelé par la production

La douzième saison de "Top Chef" bat son plein sur M6. Ce mercredi 10 mars, un numéro inédit sera diffusé sur la chaîne et les téléspectateurs pourront de nouveau saliver devant les plats préparés par les onze candidats restants. En manque de restaurants, qui sont fermés depuis octobre dernier, les Français peuvent se consoler avec cette émission culinaire. Les jeunes chefs qui se battent pour remporter la première place du classement rivalisent chaque semaine de talent. La compétition est de plus en plus élevée et la sélection en amont est particulièrement exigeante. D'ailleurs, un des candidats présents dans cette saison 12 de "Top Chef" en a fait les frais. Le destin de Thomas Chisholm a failli prendre un tout autre tournant...

"J'ai un peu hésité"

Dans une interview accordée à L'Indépendant, Thomas Chisholm, qui a rejoint la brigade jaune de Michel Sarran, a raconté son histoire et elle est plutôt surprenante. Né à New-York, le jeune homme a déclaré : "J'ai toujours été fan de cette émission. Mais je ne pensais pas avoir le niveau pour participer à la version française, j'espérais faire l'Américaine où les exigences sont plus faibles".

Il a alors tenté sa chance, en vain. "Un ami a participé à la saison 11, j'avais également proposé ma candidature, mais je n'ai pas été retenu", a-t-il annoncé avant d'expliquer que la production l'avait finalement rappelé en juin 2020 pour participer à la saison 12 de "Top Chef", car ils se seraient "trompés" sur son cas. Après réflexion, il a choisi de saisir sa chance. "J'ai un peu hésité car j'avais encore la déception du refus, mais j'ai rapidement accepté. Chaque année, de plus en plus de candidats se présentent car l'émission devient autant populaire chez le public que dans la profession." En tout cas, cette participation l'aidera sûrement à réaliser son rêve, celui d'ouvrir un restaurant à Perpignan.

Par Solène Sab