Top Chef 2021 : une guerre des restos 100% click and collect, chefs prestigieux... La saison 12 se dévoile

Après une saison 11 remportée par David Galienne - membre de la brigade d'Hélène Darroze - la prochaine édition de "Top Chef se dévoile. En effet, la production, Stéphane Rotenberg et les quatre chefs de la compétition ont présenté cette nouvelle édition 2021 un peu particulière, crise sanitaire oblige. Florence Duhayot, productrice "comblée" de l'émission, a révélé que le thème général de cette 12e saison serait la créativité. "C'était important pour nous de montrer tous les chefs qui révolutionnent la gastronomie française et même internationale (...) Ce sont des gens qui ont révolutionné les modes de cuisson, qui ont associé des aliments qui ne devaient pas être ensemble (...) et tout ça, on voulait que tout le monde le découvre", a-t-elle expliqué lors de la conférence de presse.

Face à ces chefs prestigieux, la production a veillé à constituer une promotion "à la hauteur". Et autant dire que la magie a opéré lors des épreuves. "Régis Marcon, chef 3 étoiles, a décidé de mettre à sa carte un plat d'un candidat tellement il a été bluffé", a poursuivi la productrice. Tout au long de la compétition, les participants ont été confrontés à des épreuves "complexes", comme l'a précisé Michel Sarran. Quant à Philippe Etchebest, il ne sera plus seul lors de son duel avec les candidats de la saison. En effet, Paul Pairet le rejoint. Une nouveauté qui devrait faire des étincelles. Enfin, la valeur "green", très importante pour l'émission, sera de retour cette année. "On a imaginé une épreuve qui s'est déroulée au ministère de la Transition écologique jugée par la ministre et un chef trois étoiles (...) On a demandé aux candidats de faire des plats qui dénoncent les catastrophes écologiques", a conclu Florence Duhayot.

Des "référents Covid" présents sur le tournage

Une épreuve emblématique de "Top Chef" a dû être repensée à cause de la crise des restaurants avec le Covid. Il s'agit de "la guerre des restos". "On a décidé pour cette épreuve que les plats seraient jugés en click and collect pour que les candidats puissent se confronter à la réalité d'aujourd'hui", a expliqué Florence Duhayot. Romuald Graveleau, directeur des programmes "Studio 89", a apporté quelques précisions. "On a tourné en plein confinement. Les restaurateurs s'étaient déjà mis en click and collect (...) Les candidats ont dû faire le travail des restaurateurs, c'est-à-dire réfléchir à comment créer des recettes qui soient adaptables, transportables".

À cause de la crise sanitaire, le tournage a eu lieu dans des conditions particulières. Si Guillaume Charles - directeur des programmes de M6 - a salué un "exploit absolument remarquable" de la part des équipes et de la production pour faire respecter les gestes barrières, Hélène Darroze en a dit plus sur le protocole qui a été mis en place. "Tout le monde était testé une à deux fois par semaine, puis on avait des référents Covid qui étaient presque de la police, pour faire en sorte qu'on garde les masques jusqu'au dernier moment, qu'on garde la distanciation le plus possible. C'était très contraignant", a-t-elle dit. "Mes narines se souviennent des tests PCR qu'on a dû faire toutes les semaines pour pouvoir être en bonne condition. Ça nous a permis d'enregistrer l'intégralité de la saison. C'est une belle prouesse. La production n'a cessé d'être vigilante pendant tout ce tournage pour éviter les accidents", a continué Philippe Etchebest. Et ce n'est pas tout : les candidats ont été isolés pendant 15 jours, voir plus, avant le tournage. "Il s'agissait d'un confinement permanent. Ils ne rentraient pas chez eux le soir, ni le week-end", a précisé Stéphane Rotenberg.

Par Clara P