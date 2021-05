Top Chef : Anne-Sophie Pic prête à rejoindre l’émission ? Elle répond

Depuis plusieurs années, les jurés de Top Chef s’affrontent avec leurs candidats pour remporter le titre. Et ce rôle de juré est très satisfaisant pour Michel Sarran comme il l’avait expliqué auprès de 20 Minutes : "C'est un programme qui défend des valeurs de respect, d'investissement, de travail, d'implications auxquelles je suis attaché. Et c'est pour cela que je m'y sens bien, je n'ai pas l'impression de jouer la comédie, il y a de la sincérité. Je ne pense pas qu'il y en ait un de nous quatre qui, si on lui demande de revenir, dira non. On ne se lasse pas, c'est une espèce de parenthèse dans notre cycle professionnel, quelque chose qui a juste changé ma vie". Et si les téléspectateurs ont pris l’habitude de voir Michel Sarran, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet, il se pourrait bien qu’Anne-Sophie Pic intègre à son tour l’équipe.

"Pourquoi pas"

Présente lors de la demi-finale diffusée ce mercredi 12 mai sur M6, Anne-Sophie Pic a accordé une interview à Télé Loisirs pour évoquer son passage dans le programme : « J'avais beaucoup apprécié ma première participation avec le plaisir de recevoir l'équipe de Top Chef dans ma maison de Valence. L'épreuve était autour d'un de mes plats signatures : les berlingots. Et les candidats avait répondu avec talent à cette épreuve. Transmettre et partager sont deux mots qui me guident chaque jour dans mon travail auprès de mes équipes. Et je suis très heureuse dès que je peux le faire, avec l'équipe de Top Chef aussi ». Et la cuisinière a révélé si elle serait prête à intégrer l’équipe de Top Chef : "Aujourd'hui cela me parait compliqué avec le temps que me prennent mes restaurants mais un jour pourquoi pas".

Par Alexia Felix