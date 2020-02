Top Chef en "manque de diversité" : Babette de Rozières pousse un coup de gueule (exclu vidéo)

"Top Chef" a fait son grand retour sur M6 mercredi soir pour une onzième saison. Quinze candidats s’affrontent devant le jury de chefs composé de Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet. Le chef à la casquette est le nouveau de la bande et remplace Jean-François Piège. Les premières critiques pleuvent et notamment sur le casting et le jury. Tous deux sont jugés trop blancs et trop masculins par de nombreux observateurs et téléspectateurs. Dans sa critique du 19 février, le journaliste du Monde Renaud Machart écrit ainsi : "Quinze candidats sont au départ, avec une forte dominance blanche et masculine : trois femmes seulement et un chef d’origine malienne. […] Toutes les figures archétypales, ou presque, sont requises et présentes".

Un manque de diversité dans le casting et dans les saveurs !

Un avis que partage Babette de Rozières. La cheffe, également engagée en politique va plus loin. "C’est sûr qu’il y a un manque de diversité. […] Ce que je reproche, c’est qu’on ne voit pas la diversité, on ne voit pas la couleur de la France. On voit la couleur des chefs qui font uniquement de la cuisine française. Mais la France, ce n’est pas uniquement la cuisine française. La France, c’est aussi la "cuisine exotique", c’est aussi la cuisine des régions : l’Alsace, la Bretagne, la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie…", estime sur Non Stop People celle qui officiait avant sur France 5. "On ne voit rien de tout cela. On ne voit que des choses qui sont à la limite classique. C’est toujours la même chose. C’est classique. Je parie que si jamais je parle d’un produit [antillais ndlr] à un des chefs qui est actuellement dans "Top Chef" , ils ne sauront pas me répondre, car a priori ils ne connaissent pas, ils ne connaissent que l’hexagone point final", ajoute Babette de Rozières. Le pari est donc lancé…

Par Ambre L