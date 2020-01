Top Chef : l’ancienne jurée Ghislaine Arabian n’a jamais vu l’émission (exclu vidéo)

Ghislaine Arabian a été une des figures de "Top Chef", l’émission culinaire emblématique de M6. Et pour cause, la cheffe a été un des membres du jury lors des cinq premières saisons. Invitée de "L’instant de Luxe", la patronne du restaurant "Les petites sorcières" a révélé n’avoir jamais regardé l’émission y compris quand elle y participait ! "À l’époque, ça passait le lundi et c’est mon jour de repos et je ne suis jamais chez moi. Maintenant, ce n’est plus le lundi, mais moi je travaille. Donc je ne regarde pas", répond tout simplement la restauratrice en guise d’explication. Même si la cheffe a quitté le programme il y a cinq ans, elle conserve tout de même un avis sur les candidats du concours. "L’humilité, c’est le meilleur des boosters. Ils ont le melon parce qu’ils passent à la télévision, ils savent très bien que les candidats précédents se sont retrouvés avec des restaurants, certains avec une étoile et ils espèrent qu’en sortant ils auront une étoile. Moi je le ressens comme cela", indiquait-elle dans "Morandini Live" en mars 2019.

La cheffe critique envers les candidats

Toujours sur Non Stop People, celle qui fut la première femme cheffe à participer en tant que juré à Top Chef a révélé qu’elle n’avait plus de contact avec les autres membres du jury. Aucune raison toutefois de voir dans cette prise de distance une quelconque rivalité. "Je ne ressens pas de concurrence", souligne la cheffe dans "L’instant de Luxe". "Moi je ne fais pas partie du sérail. Je n’ai pas un parcours de cuisinière dans une famille de cuisiniers, ou ayant fait des études de cuisine. Moi, une personne m’a appris la cuisine et je n’ai jamais travaillé ailleurs que là où j’étais chef", indique Ghislaine Arabian en guise d’explications.

Par Ambre L