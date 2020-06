Top Chef : le tournage de la prochaine saison pourra-t-il avoir lieu ?

La semaine dernière, dans l'épisode inédit de "Top Chef", Martin a été éliminé. Il était le dernier candidat de la brigade de Philippe Etchebest. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, il est revenu sur les raisons de sa participation au célèbre concours culinaire de M6. "Je ne suis pas allé dans 'Top Chef' pour affronter les autres, je suis allé dans 'Top Chef' pour avoir un avis sur mon travail de la part de grands chefs et leur reconnaissance. Quand je suis arrivé dans 'Top Chef', j'étais en colère contre moi, j'avais le sentiment de tourner un peu en rond. Je suis très heureux, la victoire a été au rendez-vous, les compliments aussi", disait-il.

Ce mercredi 3 juin, les téléspectateurs ont rendez-vous avec la première partie de la demi-finale de "Top Chef". Trois candidats se disputent la place pour la grande finale de l'émission qui aura lieu le 17 juin prochain. En effet, la semaine prochaine, la suite de cette demi-finale sera diffusée. Et pour cette première manche, Adrien Cachot, Mallory Gasbi et David Gallienne vont s'affronter sur des épreuves qu'ils auront eux-même inventées. Un sacré challenge.

Un changement de studio envisagé ?

En attendant de connaître les noms des deux finalistes de cette onzième saison de "Top Chef", Stéphane Rotenberg s'est confié dans une interview à Télé-Loisirs. L'occasion pour lui de revenir sur le succès d'audience de l'émission sur M6. "Plus que jamais, les gens avaient le temps de cuisiner même si personne se dit : 'Je vais faire la cuisine de 'Top Chef'". On trouve toujours des idées et ça fait envie ! Ce qui est très surprenant, c'est que les Français regardent encore plus la télé. On a retrouvé l'époque des scores où il y avait 6 chaînes. Bien sûr, le confinement joue, mais pas seulement", a-t-il expliqué.

Nos confrères ont ensuite voulu savoir si le tournage de la prochaine saison est "menacé" par la crise du coronavirus. "Pour l'instant, on n'est pas le tournage le plus compliqué en termes de respect des gestes barrières. Nos espaces de travail sont assez grands. Le seul moment où les candidats sont proches des uns des autres, c'est lorsqu'ils vont au garde-manger. On est 120 sur un tournage comme celui-là. Le casting est plus compliqué, c'est sûr. Si on doit respecter des gestes extrêmement forts à l'automne, ce ne sera pas une grande difficulté pour nous. On va peut-être changer de studio pour avoir un studio plus grand, c'est tout. Derrière en prod, on est un peu serrés", a-t-il précisé.

Par Clara P