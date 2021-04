Top Chef : l'épreuve de la "boîte noire" modifiée avec la Covid-19 !

Depuis de nombreuses années maintenant, M6 diffuse l'émission Top Chef, un concours culinaire de haut vol ! En effet, l'émission est particulièrement appréciée des téléspectateurs mais pas que ! Des plus grands chefs aussi. Cela fait plusieurs saisons maintenant que les plus grands chefs étoilés se succèdent dans les cuisines de Top Chef. En quelques années, le programme a réussi à s'imposer comme le plus grand concours culinaire de France et les chefs qui sortent de l'émission deviennent de véritables stars reconnues dans le milieu.

L'un des secrets du succès ? Des épreuves mythiques que les téléspectateurs attendent chaque année. Ces derniers sont impatients de voir comment chaque année, les candidats vont s'approprier les différents défis qui leur sont proposés.

une épreuve repensée !

Et ce mercredi 14 avril, c'est la célèbre épreuve de la "boîte noire" qui fait son grand retour dans Top Chef. Le principe est simple, les candidats vont dans cette fameuse boîte et goûtent un plat. Ils doivent deviner les différents ingrédients qui le composent et ensuite, tenter de le reproduire à l'identique. Une épreuve qui ne laisse aucune place aux gestes barrières mis en place par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Raison pour laquelle la chaîne a décidé de faire quelques petits arrangements. Cette année, les candidats pourront entrer un à un dans la boîte noire et non en binôme comme dans les éditions précédentes ! Un petit détail qui ne risque pas de gâcher le plaisir des téléspectateurs ! Et pour pimenter un peu le défi cette année, la production a décidé de ne pas révéler le nom du chef qui aura fait le plat, afin de ne pas influencer les candidats !

Par J.F.