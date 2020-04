Top Chef : l’épreuve de la guerre des restos de retour, à quoi s’attendre ce soir ?

Nouvelle épreuve de taille ce mercredi dans "Top Chef" pour Mory, Adrien, David, Diego, Mallory et Martin : celle de la guerre des restos. En seulement 48 heures, les six candidats toujours en course devront former des binômes et monter un restaurant. Concept, nom, menu et décoration de leur établissement, tout sera à trouver. Comme à chaque saison, des anciens candidats de "Top Chef" feront leur retour pour les aider. Pour l’édition 2020, les finalistes seront jugés par le critique gastronomique François-Régis Gaudry. Le journaliste est à retrouver sur France Inter et sur Paris Première, chaîne sur laquelle il présente "Très, très bon". Sur M6, François- Régis Gaudry anime aussi " Les Grands Duels", émission diffusée juste après "Top Chef".

Un critique gastronomique de renom pour les juger

Un juge rigoureux qui compte ne rien laisser passer comme il le confie à nos confrères de TV Mag. "C’est une épreuve assez dure parce que le choix n’est jamais facile", commente-t-il. François-Régis Gaudry devra sélectionner deux des trois restaurants. Ses critères pour juger les jeunes chefs : le nom de l’établissement et le menu. Pour la dégustation des assiettes, le critique gastronomique sera toutefois épaulé par le jury de Top Chef à savoir Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet. Pour cette guerre des restos, Diego sera associé à David, Mallory à Adrien et Mory à Martin. Sur les trois anciens candidats éliminés de retour pour les aider, les téléspectateurs retrouveront Gianmarco (éliminé lors du 2e épisode) et Justine (éliminée lors du 6e épisode).

Par Non Stop People TV