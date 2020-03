Top Chef : Norbert Tarayre futur juré ? Il répond

Depuis son passage dans Top Chef en 2012, Norbert Tarayre enchaîne les projets à la télévision. Si le cuisinier avait terminé à la troisième place du concours de cuisine de M6, Norbert avait participé par la suite à "Norbert et Jean le défi", "Norbert commis d'office", ou encore "La meilleure boulangerie de France". Et alors qu'il était absent depuis quelques mois de la télévision française, le cuisinier fait son grand retour dans "La grande vadrouille" : "C'est un format drôle et décalé. Avec un côté Louis de Funès. À mes yeux, c'est l'émission la plus aboutie que j'aie eue, une sorte de mélange entre Fourchettes et sac à dos, Les Carnets de Julie et Le Chef en France", a confié Norbert à Télé Star.

Un nouveau juré dans Top Chef ?

Alors qu'il doit revisiter un plat traditionnel dans sa nouvelle émission, Norbert a confié à Télé Loisirs que la chaîne M6 était obligée de couper certains passages pour lui éviter des ennuis : "M6 ne me censure pas dans La grande Vadrouille. M6 prend soin de moi ! Parce que sinon je pense que j'aurais toutes les associations de France et de Navarre sur le dos !". Au cours de cet entretien, Norbert a révélé s'il était prêt à devenir juré dans Top Chef : "Je ne vois pas ma crédibilité dans Top Chef, je ne suis peut-être pas assez sérieux ! J'aime bien déconner et vanner surtout ! Donc je pense que les candidats auraient plus envie de me mettre des coups dans la figure plutôt que d'avoir du respect pour moi". Les candidats de Top Chef ne devraient donc pas découvrir Norbert dans l'émission de M6 dans le jury.

Par Alexia Felix