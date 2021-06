Top Chef : pourquoi Sarah refuse de regarder les épisodes ?

Cette douzième saison de Top Chef touche à sa fin ! Ce mercredi 2 juin, M6 diffuse la deuxième partie de la demi-finale. Parmi les candidats encore en lice, on retrouve Sarah, qui fait partie de la brigade de Paul Pairet, Mohamed, avec Hélène Darroze et Matthias Marc, coaché par Philippe Etchebest.

La semaine dernière, les téléspectateurs ont pu suivre la première partie de cette demi-finale qui se joue en points. Et pour l'instant, Sarah et Mohamed sont en tête.

Le suspens est donc à son comble en attendant de savoir qui aura la chance d'accéder à la grande finale. Il faut dire - qu'en plus du titre - cette épreuve est particulièrement mythique puisque les finalistes construisent leur brigade avec les candidats déjà partis et doivent cuisiner pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge.

"Il faut vraiment se protégeR"

Une épreuve qu'ils rêvent tous de faire, notamment Sarah, dernière femme encore en lice. Mais étonnamment, la jeune femme ne sera pas devant sa télé ce soir. Et pour cause, elle déteste regarder les épisodes comme elle l'a confié dans une interview à Télé-Loisirs ce 2 juin : "Je ne regarde pas les épisodes. Je n’aime pas me regarder. Je sais que le montage je ne peux rien faire contre. Les gens se font l’avis qu’ils veulent, moi mes souvenirs ne changeront pas".

Elle a ensuite accepté de se confier sur les nombreuses critiques qui vont de paire avec sa nouvelle notoriété : "C’est pesant. Les gens ne voient pas les choses de l’intérieur, donc la critique est forcément facile. C’était pesant au début, j’ai appris à faire avec, enfin j’ai surtout appris à arrêter de regarder. Il faut vraiment se protéger, c’est pas quelque chose à laquelle on nous prépare. On nous aide pas du tout, ce qui est dommage. J’aurais bien aimé qu’on me prépare à tout ça, c’est particulier" conclut-elle.

Par J.F.