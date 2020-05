Top Chef : Thierry Marx dévoile son salaire dans l’émission (exclu vidéo)

Thierry Marx a été de la saison 1 à la saison 5 un des jurés de l’émission "Top Chef" diffusée sur M6. Sur Non Stop People, le restaurateur indique que son départ du programme était une volonté de la production. "A un moment donné, ils en avaient marre de voir ma trombine (…) ce n’est pas aussi brutal que ça", révèle-t-il. "A un moment donné, il y avait besoin de renouvellement et je faisais partie de ce renouvellement", explique ainsi Thierry Marx qui précise que "Top Chef" ne lui manque pas. "J’ai fait plein d’autres choses après, notamment ‘Les Carnets de Julie’", explique le chef cuisinier. Combien a-t-il gagné pour sa participation à la célèbre émission de M6 ? "J’ai dû gagner pour une saison 10 ou 12 000 euros, quelque chose comme ça", indique Thierry Marx. "Ce n’est pas énorme mais pour moi l’argent n’est pas une valeur", continue-t-il. "Je dis ça en ayant beaucoup manqué", souligne toutefois l’ancien juré. "Pour répondre brièvement sur ce sujet, je vais paraphraser Coluche : ‘l’argent, ça va, ça vient. Et quand ça vient, ça va’", ajoute avec humour Thierry Marx.

"En gros aujourd’hui, j’ai des dettes (…) Je suis riche de dettes", admet-il pointant du doigt "le monde économique à l’arrêt" dû à la crise sanitaire. A ce sujet, le chef du "Sur Mesure", le restaurant du Mandarin Oriental à Paris, indiquait lundi sur BFM Business qu’il était "grand temps de remettre la mécanique en marche". "Un outil de travail se déprécie très très vite. Il va falloir former les personnels aux nouveaux process sanitaires. Ça va prendre du temps. Un restaurant, ce n'est pas 'on allume la lumière et ça revient'. Il faut se réapprovisionner. Il nous faut une date. Ça c'est un point sur l'horizon dont on a absolument besoin. Et puis n'oublions pas que la gastronomie est un grand écosystème. Les agriculteurs attendent nos réouvertures. Les produits sont là, il faut qu'on puisse leur acheter leurs produits", ajoutait Thierry Marx. Des remarques qui vont dans le sens de celles formulées par Marc Veyrat ce mardi 26 mai dans "Morandini Live".

Par Ambre L