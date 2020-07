Top Chef : un célèbre candidat de l’émission bientôt papa

Les fans inconditionnels de l'émission "Top Chef" se souviennent très certainement de Jérémy Brun. En 2014, le jeune homme avait en effet marqué l'histoire de la cinquième saison du célèbre programme culinaire diffusé sur M6. Facilement reconnaissable grâce à sa grande taille (il fait un 1m96) et grâce à sa coupe de cheveux plutôt particulière, Jérémy Brun avait été éliminé après sept semaines d'intense compétition.

Bien déterminé à réaliser son rêve, le jeune cuisinier était revenu sur le petit écran l'an dernier en participant à la saison 11 de l'émission "Les Anges de la téléréalité" sur NRJ12.

Aujourd'hui, loin des caméras de télévision, Jérémy Brun s'apprête à endosser le plus beau rôle de sa vie : celui de papa ! Ce mardi 28 juillet 2020, le jeune homme a en effet annoncé que sa compagne est enceinte de leur premier enfant.

Une nouvelle vie de papa pour Jérémy Brun

En couple depuis quelques années, Jérémy Brun et sa compagne, une certaine Alexia, ont décidé de fonder une famille. Sur Instagram, le futur papa a fait la surprise à ses abonnés en publiant une photo dévoilant le ventre arrondi de sa chérie ainsi que l'échographie. En légende il écrit : "Je rêvais d’être avec toi .... je rêvais de vivre avec toi ... Je rêvais de te demander en mariage .... je rêvais que tu portes notre enfant et de créer notre famille, aujourd’hui tu as exaucé mon rêve celui de devenir père. Merci ma vie, je t’aime plus que tout. Hâte de serrer notre baby Wild que j’ai déjà dans les bras".



De son côté, la jolie blonde a également signé une adorable publication et a écrit : "Mon amour, tellement heureuse de pouvoir partager ma vie avec toi et bientôt une vie à trois. Merci pour tout, et surtout d’être l’homme que tu es à mes côtés, je t’aime comme Simba aime Nala et bien plus encore".



Par E.S.