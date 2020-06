Tous en cuisine : Adil Rami accusé de racisme, il répond

Cela fait plusieurs jours maintenant que la question du racisme est omniprésente dans les médias. Et ce mercredi, c'est Adil Rami qui a été pointé du doigt. Alors que l'émission Tous en cuisine touche à sa fin, Cyril Lignac avait invité l'ancien compagnon de Pamela Anderson pour préparer une recette thaïlandaise. Mais au moment de se présenter, ce dernier ne s'est pas contenté d'un simple "bonjour", mais d'un "bondour" avec l'accent asiatique. Et évidemment, les internautes ont été extrêmement nombreux à réagir face à cette séquence. Sur Twitter elle a été particulièrement commentée. "Adil Rami qui claque un 'Bondour !' en prenant un faux accent asiatique dans Tous en cuisine. Et Cyril Lignac qui rigole. La gerbe", "Adil Rami qui balance un truc raciste envers les Asiatiques dès le premier mot, c’est fort…", "Adil Rami est aussi nul en cuisine qu’au foot…".

"ça s'appelle de l'humour"

Face à cette polémique qui a commencé à prendre de l'ampleur, le footballeur a été obligé de réagir. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Adil Rami, viré de l'OM, a tenu à mettre les choses au clair. "Hier, on a fait une émission sur M6 avec Cyril Lignac, on a pris du plaisir, c'était vraiment bien. Comme dans les beaux livres, il y a toujours un élément perturbateur qui vient essayer de faire son super héros. Apparemment, je serai un petit peu raciste car j'aurai dit "Bondour" et ça n'aurait pas plu. Je vais juste expliquer quelque chose : je suis marocain et mes enfants sont vietnamiens. Si je veux faire l'accent, ça s'appelle de l'humour. Moi je suis pour la paix et tous ensemble".

