Tous en cuisine : Clap de fin pour Cyril Lignac, l’émission va-t-elle revenir ?

Vendredi 9 octobre 2020, Cyril Lignac et Jérôme Anthony présentaient la dernière émission de "Tous en cuisine". Programme fort de M6 pendant le confinement, "Tous en cuisine" propose aux téléspectateurs de cuisiner en direct avec Cyril Lignac et ainsi apprendre de nouvelles recettes savoureuses et simples à réaliser chez soi. Le concept plaît puisque le public est au rendez-vous. Pendant le confinement, l’émission culinaire a recueilli jusqu’à 2,6 millions de téléspectateurs sur M6. Le succès est tel que l’émission a même inspiré un livre de cuisine, sorti au mois de juin 2020 et baptisé "Fait maison n°1" (Editions La Martinière).

"On fait un petit break"

Le 24 août dernier, Cyril Lignac et Jérôme Anthony ont lancé la deuxième saison de "Tous en cuisine". Un retour très attendu par le public de M6 ! Pour le dernier numéro du programme culinaire, les audiences étaient satisfaisantes avec 1,26 million de téléspectateurs devant leur écran, soit 8,5% de part d’audience. Tellement satisfaisantes que M6 a déjà prévu une troisième saison de "Tous en cuisine". Hier, Cyril Lignac et Jérome Anthony ont annoncé qu’ils marquaient une petite pause pour revenir à la fin de l’année, pour les fêtes de Noël. "On fait un petit break, je travaille mes petites recettes et Jérôme répète ses textes, ses chansons et on revient pour Noël, pour se régaler et préparer les dîners de fêtes ensemble", a lâché Cyril Lignac pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Cyril Lignac laisse donc sa place à Philippe Etchebest qui prend les commandes d’"Objectif Top Chef" à partir du lundi 12 octobre 2020.

Par Matilde A.