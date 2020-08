Tous en cuisine : Cyril Lignac répond à la polémique sur la salade niçoise

C’est un retour très attendu qui a eu lieu lundi 24 août. L’émission "Tous en cuisine" revient quotidiennement sur M6. Le rendez-vous imaginé pendant le confinement a été un véritable succès. Le chef Cyril Lignac propose aux invités de cuisiner en direct avec lui. Mais avant le come-back espéré, une première polémique a eu lieu. Et elle concerne les ingrédients présents dans la recette de la salade niçoise proposée par Cyril Lignac. En cause, des haricots verts, des pommes de terre et un crumble de parmesan à incorporer au plat. Face au tollé de messages sur les réseaux sociaux, le chef a dû revoir la liste des ingrédients. Mais cela ne l’a pas empêché de revenir sur la polémique en direct sur M6 !

"L’important c’est de se régaler"

Au moment de passer à la réalisation de la salade niçoise, Cyril Lignac rappelle qu’il est important de "respecter la tradition" mais que chacun est libre d’y ajouter les ingrédients de son choix, "à sa manière". Et pour appuyer ses propos, il lance une vidéo dans laquelle plusieurs niçois sont interrogés sur leur façon de réaliser la fameuse salade. Et les avis diffèrent ! Si certains s’offusquent de la présence de haricots verts, d’autres préfèrent en mettre par exemple. Après la diffusion de la vidéo, le chef retrouve les téléspectateurs tout sourire et confirme, "Pas de riz, pas de pommes de terre et pas de haricots verts". Puis il confie : "C’est ça que j’aime dans la cuisine, c’est qu’il n’y a pas de règles et que chacun fait comme il veut. L’important c’est de se régaler ! Mais quand même, on doit respecter la tradition de cette belle salade niçoise".

Par Valentine V.