Tous en cuisine : Gad Elmaleh surprend les téléspectateurs en remplaçant Cyril Lignac !

Les téléspectateurs ont été surpris ce jeudi 1er octobre sur M6 dans "Tous en cuisine". La raison : ce n’est pas Cyril Lignac mais Gad Elmaleh qui a pris l’antenne dans la cuisine du chef ! Une véritable surprise. Si tout débute comme d’habitude avec le générique de l’émission, la suite est différente. Une fois la caméra dans la cuisine de Cyril Lignac, les téléspectateurs entendent une voix d’homme et Gad Elmaleh apparaît à l’écran. "Et Cyril il est où ?" demande alors l’humoriste. Le chef n’est pas là et le direct a débuté, il doit donc assurer : "Bonsoir à tous, vous êtes sur M6, c’est Gad Elmaleh il est 18h39, on est en direct et j’attends Cyril Lignac !"

"Je ne savais pas qu’il fallait que je bosse"

Une prise d’antenne réussie pour Gad Elmaleh qui confie qu’il s’agit de la première fois de sa vie qu’il va faire la cuisine et qu’il vaut mieux que Cyril Lignac arrive pour que l’émission soit instructive ! L’humoriste appelle alors le chef qui n’est plus très loin, il faisait des courses pour la recette. Au menu de ce jeudi 1er octobre : fish’n chips et gâteau au chocolat pour la journée mondiale du chocolat. Heureusement pour l’humoriste, le chef ne tarde pas à arriver et Jérôme Anthony présente les participants qui les accompagneront. Enfin de retour dans sa cuisine, Cyril Lignac lance les recettes avec un Gad Elmaleh rassuré. "Je ne savais pas qu’il fallait que je bosse, je suis venu en invité frérot !" lance celui qui a partagé une rare photo de son fils Raphaël. Et pour respecter la tradition, Cyril Lignac précise à Gad Elmaleh qu’il cuisine pieds nus, ça tombe bien l’humoriste est déjà en chaussettes !

Par Valentine V.