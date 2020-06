Tous en cuisine : Jean-Marie Bigard et Lola Marois "insupportables", Twitter les épingle

Mardi 9 juin, pour sa dernière semaine derrière les fourneaux, Cyril Lignac a reçu Jean-Marie Bigard et sa femme Lola Marois dans "Tous en cuisine", l'émission qu'il présente quotidiennement sur M6 depuis le confinement. Si les téléspectateurs ont eu le plaisir de découvrir de nouvelles recettes, le comportement des deux invités les a agacés. Non Stop People vous en dit plus.