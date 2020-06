Tous en cuisine : Jean-Marie Bigard répond à la polémique sur son t-shirt insultant

Une fois encore, Jean-Marie Bigard a fait parler de lui. Après le buzz sur une possible candidature à la présidentielle de 2022, l'humoriste a participé mardi 9 juin à l'émission "Tous en cuisine", présentée par Cyril Lignac sur M6. Avec sa femme Lola Marois, il a tenté de reproduire les recettes proposées par le chef. Mais son passage n'a pas fait l'unanimité sur Twitter. La faute à son t-shirt dont l'inscription a suscité la colère de certains internautes.

Au lendemain de ce bad buzz, Jérôme Anthony s'est excusé pour le comportement de Jean-Marie Bigard. "On s'est bien marré avec Jean-Marie Bigard, mais on n'a pas trop kiffé son t-shirt. On ne va pas se mentir. Alors, si vous aussi vous avez été choqués par le t-shirt de notre ami, et bien on s'en excuse et ça n'arrivera plus. Mais vous connaissez Jean-Marie, c'est aussi pour ça qu'on l'adore", a-t-il dit.

Un t-shirt porté depuis "six mois"

Dans un message qu'il a posté sur ses réseaux sociaux, Jean-Marie Bigard a tenu à réagir à la polémique. "Remettons tous ensemble les compteurs à zéro", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Ce T-SHIRT, c'est un message ou une menace, tout dépend comment tu le prends. En tout cas, c'est le mien et je fais toutes les émissions avec depuis 6 mois (j'ose penser que chez M6, on a la TV) (...) Si vraiment ce bout de tissu était gênant pour la chaîne, à mon avis, dès mon apparition et même pendant les pubs, on aurait pu me demander de le changer ! Chose que j'aurais faite volontiers !"

Jean-Marie Bigard a ensuite présenté ses excuses aux personnes qu'il a pu choquer avec ce t-shirt. "Cela fait 30 ans que je fais ce métier, 30 ans que je déconseille aux moins de 15 ans mes spectacles, 30 ans que 96% des Français (sondage IFOP) savent que Bigard est un comique dit vulgaire. Si j'ai choqué certains d'entre vous, j'en suis désolé. Ce n'était pas le but. J'étais juste moi-même", a-t-il écrit.

en tout cas j'ai toujours énormément de sympathie pour @cyril_lignac @JeromeAnthonyM6 pic.twitter.com/2DMHujsOxS — BIGARD streaming le 20 juin (@JM_Bigard) June 11, 2020

