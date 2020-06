Tous en cuisine : Kad Merad soutien de Julia Vignali, il fait une apparition en plein direct

Pour sa dernière semaine dans "Tous en cuisine" sur M6, Cyril Lignac livre ses recettes les plus gourmandes, toujours en compagnie de Jérôme Anthony et de personnalités. Après avoir reçu Jean-Marie Bigard ou encore Adil Rami, le chef a eu le plaisir de retrouver Julia Vignali, son acolyte dans "Le Meilleur Pâtissier". Et cette dernière a pu compter sur son compagnon Kad Merad pour l'aider aux fourneaux.