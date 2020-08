Tous en cuisine : le retour de Cyril Lignac sur M6 a-t-il convaincu la Toile ?

C’est LE programme qui a cartonné pendant le confinement. Alors que les Français devaient respecter la mesure de confinement imposée pour limiter la propagation du coronavirus, Cyril Lignac a égayé les fins de journée de nombreux téléspectateurs. Le programme s’est terminé en juin dernier, mais M6 a annoncé la bonne nouvelle avec son retour le 24 août. Malgré ses obligations professionnelles, Cyril Lignac a répondu présent et propose ses recettes en direct avec son complice Jérôme Anthony. Pour leur rentrée, le duo a réalisé un très bon score avec 1,7 million de téléspectateur. Sur les réseaux sociaux, les avis sont unanimes.

Des internautes conquis

Si les téléspectateurs étaient impatients de retrouver Cyril Lignac et Jérôme Anthony, une première polémique a éclaté avant la reprise du programme culinaire. Des internautes du sud de la France ont contesté les ingrédients listés dans la recette de la salade niçoise. S’ils ont eu gain de cause, le chef n’a pas hésité à revenir sur la polémique en plein direct. Sur les réseaux sociaux, le retour de l’émission a suscité de nombreux commentaires positifs et bienveillants. Parmi eux : "Ah que cette image, avec tous les duplex, m’a manquée", "Sympa comme émission, ludique et fun", "Sacré Cyril, il a réussi à nous faire aimer quelque chose du confinement. Ravie de retrouver l’émission", "Vraiment un bonheur d’avoir retrouvé Cyril Lignac et Jérôme Anthony, c’était comme s’ils n’étaient jamais partis, comme si on retrouvait de vieux potes" ou encore "Merci à M6, Cyril Lignac et Jérôme Anthony de nous rendre Tous en cuisine. Nous attendions ça avec impatience".

#TousEnCuisine ah que cette image, avec tous les duplex, m'a manquée pic.twitter.com/TBRmQi2k1C — Morrigan (@morrigan____) August 24, 2020

Merci à M6, Cyril Lignac et Jérôme Anthony de nous rendre #TousEnCuisine. Nous attendions ça avec impatience. Encore merci à vous — Wodric (@Wodric73) August 24, 2020

Vraiment un bonheur d'avoir retrouver @cyril_lignac et @JeromeAnthonyM6, c'était comme s'ils n'étaient jamais partis, comme si on retrouvait de vieux potes

Merci et longue vie à #TousEnCuisine — Aria (@AriaCalinora) August 24, 2020

Sacré Cyril il a réussi à nous faire aimer quelque chose du confinement ravie de retrouver l’émission #tousencuisine — Lisbeth TheEye (@francoum) August 24, 2020

Par Valentine V.