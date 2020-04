Tous en cuisine : L’émission prolongée ? Jérôme Anthony se confie

En cette période de confinement, Cyril Lignac a décidé de proposer aux téléspectateurs de M6 l’émission "Tous en cuisine", un programme dans lequel il cuisine en direct des plats avec des personnalités et des inconnus. Mais alors que le succès est bien au rendez-vous tous les soirs de la semaine, Cyril Lignac a fait savoir auprès de TV Mag qu’il ne pensait pas continuer à présenter l’émission après le confinement : "Cette émission ne peut durer que le temps du confinement et c’est ce qui est beau. À la fin, je raccrocherai les gants. Je ne peux pas présenter un programme quotidien, j’ai mes restaurants, mes pâtisseries, mes équipes. C’est ma vie". De son côté, Matthieu Jean-Toscani, producteur de l’émission avait expliqué : "On ne s’est pas encore demandé si un autre chef pourrait lui succéder. Mais on réfléchira à pérenniser d’une façon ou d’une autre, la cuisine en direct sur M6".

"On est bien dans cette émission"

Ce samedi 25 avril, c’est Jérôme Anthony qui a fait quelques confidences sur le futur de l’émission "Tous en cuisine". Il était l’invité de "On refait la télé" sur RTL. Et l’animateur qui participe à toutes les émissions de "Tous en cuisine", a confirmé que le programme serait à l’antenne "jusqu’au 15 mai et peut-être un petit peu plus loin". Mais à la question de savoir si le programme va s’installer définitivement dans la grille de M6, Jérôme Anthony a expliqué "ne pas avoir de réponse à donner", évoquant "les problèmes de planning du côté de Cyril". Toutefois, Jérôme Anthony ne serait pas contre l’idée de continuer : "Je m'amuse bien, on est bien dans cette émission… En plus je la fais de chez moi, en province, à Nancy. J'ai une chance exceptionnelle. Plus je pourrai rester chez moi dans ma cuisine confiné, plus je serai content, il n'y a aucun souci là-dessus ! Pouvoir faire de la télé de chez moi, c'était inimaginable !".

Par Alexia Felix