Tous en cuisine : Lola Marois mise en garde sur son comportement

Tout au long du confinement en France, les téléspectateurs de M6 ont pu suivre une émission assez particulière avec Cyril Lignac, "Tous en cuisine", durant laquelle le chef propose en direct des recettes que tout le monde peut reproduire à la maison. Et si le rendez-vous a été un véritable succès, l’émission va tout de même s’arrêter dans quelques jours : "Cette émission ne peut durer que le temps du confinement et c’est ce qui est beau. À la fin, je raccrocherai les gants. Je ne peux pas présenter un programme quotidien, j’ai mes restaurants, mes pâtisseries, mes équipes. C’est ma vie", avait fait savoir Cyril Lignac à TV Mag. En attendant la fin du programme dans quelques jours, Cyril Lignac continue de recevoir tous les soirs des personnalités pour cuisiner avec elles. Et ce mardi 9 juin, c’est Lola Marois qui va enfiler son tablier.

Des conseils étonnants

En attendant de passer à la télévision, Lola Marois a fait part de ses doutes à ses abonnés sur Instagram. Très active sur les réseaux sociaux, la femme de Jean-Marie Bigard a révélé que même sa mère l’a mise en garde sur son comportement. Ainsi, l’actrice a dévoilé des messages de sa mère. Dans la conversation, l’actrice de Plus Belle la vie a droit à plusieurs conseils : "Ne te touche pas les cheveux" et "Ne ris pas trop pour rien". Concernant ses cheveux, Lola Marois a tenté de rassurer sa mère : "Non, je les attacherai je pense car on cuisine". Visiblement amusée, Lola Marois a écrit en légende : "Les conseils de ma mère pour l’émission de demain, je suis par terre". Reste à voir si Lola Marois va suivre les conseils.

Par Alexia Felix