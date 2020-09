Tous en cuisine : Mac Lesggy présente sa femme, les internautes choqués

Émission phare du confinement, Tous en Cuisine continue chaque soir pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Le but est simple, suivre une recette en direct avec le chef Cyril Lignac. Tous les soirs, le cuisinier emblématique reçoit une célébrité. À l'occasion du prime spécial de E=M6 diffusé ce mercredi, Mac Lesggy était l'invité du soir. Très discret sur sa vie privée, il s'était confié à plusieurs reprises sur sa vie de famille. Et alors que certains pensaient que le scientifique était célibataire, il vit le parfait amour avec Carole. Dans une interview à Konbini accordée pendant le confinement, il avait déclaré : "Je suis avec mes enfants, mes beaux-enfants et ma compagne et nous sommes sous le même toit, nous sommes neuf, avait-il indiqué. La cohabitation se passe étonnamment bien. C’est notre première cohabitation aussi longue, aussi confinée évidemment, et ça se passe bien".

Mac Lesggy qui a récemment poussé un coup de gueule contre une ministre, a décidé de présenter une bonne fois pour toute celle qui partage sa vie dans l'émission Tous en cuisine. "Je ne compte pas cuisiner tout seul, j’aime mieux cuisiner en famille. Et donc ce soir, je vais me faire aider par ma femme, que je vous propose de découvrir : Carole". Il n'en fallait pas plus pour les internautes qui ont rapidement été choqués par Carole, qui semble beaucoup plus jeunes que Mac Lesggy. Sur Twitter, les commentaires ont été nombreux : "J'ai pas bien compris si c'était sa compagne…", "Heuu…. Mac nous a fait une blague ? C'est sa fille, hein ?" ou encore : "Vous avez vu la femme de Mac Lesggy ? Choqué".

