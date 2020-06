Tous en cuisine terminé, les téléspectateurs déjà nostalgiques

Cyril Lignac a incontestablement changé le confinement de plusieurs milliers de Français. Quelques jours après les annonces du président de la République, la chaîne M6 et Cyril Lignac mettait en place Tous en cuisine. Le chef cuisinait une recette simple et originale en direct, en même temps que des milliers de Français et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès a rapidement été au rendez-vous.

Chaque soir, elle enregistrait un record d'audience. Pour preuve, alors qu'elle devait d'arrêter à la fin du confinement, cette dernière a été prolongée d'un mois. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, ce vendredi 12 juin signait l'arrêt définitif de l'émission. Cyril Lignac a adressé un message plein d'émotion aux millions de téléspectateurs présents devant leur écran : "Merci à tous d'avoir cuisiné avec nous depuis trois mois. Merci d'avoir fait vivre ce pari, un peu fou, de cuisiner quotidiennement, en direct, et partout en France. C'était un plaisir de dîner avec vous tous les soirs".

"Je suis triste"

Avant d'ajouter, la gorge serrée : "Merci Jérôme pour ta folie, c'est une aventure extraordinaire. On est partis d'une rigolade de faire à manger et c'est devenu une folie dans le pays de faire manger tout le monde en même temps. Je voulais remercier toutes les équipes d'M6 pour leur confiance. C'est un programme hybride, et ils l'ont fait".

Les internautes n'ont pas caché leur tristesse et certains étaient déjà nostalgique. Sur les réseaux sociaux, ce dernier numéro a été vivement commenté, et Cyril Lignac, qui avait fait une confidence sur sa vie amoureuse dans l'émission, remercié. "Merci pour toutes ces semaines je suis triste”, “Vous et vos supers recettes allez nous manquer”, “Cyril, reste simple et gentil comme tu es !”, “Votre émission était vraiment au top”, “Mr Lignac vous êtes un grand cuisinier, le meilleur, j’ai tellement appris grâce à vous”.

Par J.F.