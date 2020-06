Tous en cuisine terminée : quelle émission va remplacer celle de Cyril Lignac ?

Clap de fin pour "Tous en cuisine". Pendant le confinement, M6 avait voulu être au plus près de ses téléspectateurs en proposant chaque jour une émisison de recettes de cuisine. Aux commandes de ce programme : Cyril Lignac, figure de la chaîne. Du lundi au vendredi, de 18h35 à 19h30, le chef cuisinait en direct une ou deux recettes simples, gourmandes et à la portée de toutes les bourses. Le succès fut immédiat tant et si bien que l’émission – qui ne devait exister que le temps du confinement – a été prolongée jusqu’au 12 juin. Mais avec le déconfinement et surtout avec les obligations professionnelles de Cyril Lignac, "Tous en cuisine" a dû s’arrêter. Quel programme va donc remplacer "Tous en cuisine" et tenter de faire d’aussi jolis scores ? Et bien c’est un autre habitué de la chaîne et de cette case horaire qui revient : Stéphane Plaza.

Stéphane Plaza habitué de la case horaire

Dès ce lundi 15 juin à 18h50, M6 propose des émissions inédites de "Chasseurs d’appart". Alors que l’émission reprend sa diffusion habituelle, Stéphane Plaza s’est confié sur son retour. "Pendant le confinement, voir des appartements qu'on ne pouvait pas visiter n'était pas forcément le plus judicieux, et mettre un programme neuf de Cyril Lignac, qui a excellemment bien marché, était une bonne nouvelle pour la chaîne et ne m'a pas du tout dérangé. Ça a permis de faire un petit peu reposer la marque 'Chasseurs d'appart', et de revenir avec des inédits, pour défendre des associations", déclare-t-il à l’AFP.

Et si ces prochains jours, des inédits tournés avant la crise sanitaire sont diffusés, l’animateur de 50 ans assure que pour le tournage des nouveaux numéros, toutes les règles sanitaires seront respectées. "On ne travaille plus de la même façon. Outre les masques, par exemple, on fait en sorte que toutes les portes et placards soient ouverts avant le début de la visite, par une seule personne qui porte des gants, pour protéger tout le monde", explique Stéphane Plaza à l’AFP. Dans cette même interview, le présentateur assure qu'il n'y a pas eu de crise de l'immobilier pendant la crise sanitaire.

Par Non Stop People TV