On a tout essayé : l’humoriste Jean-François Dérec dévoile son salaire (exclu vidéo)

Pendant sept ans (2000 - 2007), les téléspectateurs de France 2 ont pu rire de l’actualité tous les soirs grâce à l’émission "On a tout essayé". Le show diffusé en access prime time était présenté par Laurent Ruquier. L’animateur était entouré de six chroniqueurs. Parmi eux, des humoristes qui sont devenus par la suite des stars du rire comme Franck Dubosc, Florence Foresti ou encore Manu Payet. Jean-François Dérec fut également chroniqueur de 2000 à 2004 dans "On a tout essayé". Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, l’artiste a révélé combien il gagnait par émission. "On gagnait bien" répète-t-il plusieurs fois avant d’indiquer qu’il touchait "à peu près 2000 euros l’émission". Une belle somme, mais à mettre dans le contexte spécifique qu’est le monde de la télévision.

L’humoriste fut chroniqueur pendant quatre ans

"On tournait tous les jours, mais vous savez la télé, ça peut s’arrêter du jour au lendemain", confie Jean-François Dérec. C’est à la télévision que l’humoriste s’est fait connaître du grand public. En 1982 déjà ses apparitions dans "Le Théâtre de Bouvard" puis dans "La Classe font mouche". Son sketch du "Téléphone Rose" dans lequel il interprète Gérard Bouchard, un homme qui s’emmêle les pinceaux en appelant le téléphone rose est devenu culte. S’il se fait plus discret au cinéma (sa dernière apparition remonte à 2015 dans "Je veux être actrice" de Frédéric Sojcher) et à la télévision (on ne l’a plus vu depuis 2012 dans "La Victoire au bout du bâton"), il a cartonné sur scène ces deux dernières années avec son one-man-show "Le Jour où j’ai appris que j’étais juif".

Par Non Stop People TV