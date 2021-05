Tout le monde veut prendre sa place : Laurence Boccolini aux commandes ? Elle réagit

Le 14 avril dernier, Nagui faisait une annonce étonnante. Après 15 années de bons et loyaux services, l'animateur dévoilait dans les colonnes du Parisien qu'il arrêtait de présenter le jeu emblématique de France 2. Une décision mûrement réfléchie pendant trois ans. Nagui avait des "envies de changer" : "Ça manquait un peu dans ma vie. Cette décision est mûrement réfléchie. Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi", expliquait-il. Avant de poursuivre : "Chaque fois que je proposais des idées, elles n'aboutissaient pas. Peut-être par peur d'un rejet des téléspectateurs. Résultat, ça fait 15 ans que c'est exactement le même jeu qu'au premier jour".

"C’est une très belle émission"

Et depuis ce jour, les rumeurs vont bon train concernant le remplaçant de Nagui. Selon différents bruits de couloirs, Laurence Boccolini serait la candidate idéale pour prendre la place de l'animateur. Dans une interview accordée à "Télé 7 Jours" ce lundi 10 mai, l'ancienne présentatrice du "Maillon Faible" a accepté d'en dire un peu plus : " Je n’en ai aucune idée… Je connais Nagui depuis que l’on a vingt ans. On s’apprécie, on se respecte. Je sais que les équipes de France Télévisions travaillent à cela. Et ils prendront leur décision. J’ai fait des essais, mais je n’étais pas la seule ! C’est une très belle émission", a-t-elle assuré.

En effet, Laurence Boccolini est libre depuis que la chaîne a arrêté ses émissions "Mot de passe" et "Un mot peut en cacher un autre". "J’ai passé une superbe année avec les deux équipes, celle de Fremantle et celle de French TV. On avait un super contact avec les candidats. Alors oui, c’est triste. Ce sont des décisions financières qui me dépassent", explique-t-elle. "Mais je veux garder dans ma tête une porte ouverte et me dire que l’on pourra remettre ces jeux à un autre horaire ou faire un prime exceptionnel". Affaire à suivre donc…

Par J.F.