TPMP - Adama Cissé : son témoignage sur son licenciement polémique fait réagir

C'est une affaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Adama Cissé - un employé d'une société de nettoyage - a été licencié pour "faute grave" à la suite de la publication d'une photo sur laquelle il apparaît endormi sur son lieu de travail. En réalité, les faits remontent à 2018, comme l'a expliqué un reportage diffusé mardi 14 janvier 2020 dans "Touche pas à mon poste". C'est à cette époque qu'un internaute avait publié le cliché en question, accompagné d'un message de délation "ouvertement haineux". "Ce soir, à 17h40, rue Jean Lantier 75001 Paris, voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens, à payer les agents de propreté à roupiller. On comprend pourquoi Paris est si dégueulasse".

Depuis, une bataille juridique a été engagée. Si la société qui employait Adama Cissé "ne cautionne pas ce type de comportement de la part de ses collaborateurs", son avocat commis d'office estime que l'employeur "tape très, très fort, pour pas grand-chose". L'affaire est passée au conseil des prud'hommes mardi après-midi.

"J'ai déposé des CV partout"

Mardi 14 janvier 2020, Cyril Hanouna a invité Adama Cissé dans "Touche pas à mon poste" sur C8. L'occasion pour l'ancien agent de propreté de livrer sa version des faits sur l'origine de la photo. C'est selon lui son responsable qui l'avait autorisé à prendre une pause. "Il a enlevé ses chaussures, car il avait mal au pied gauche", a précisé Cyril Hanouna. Il a ensuite expliqué que c'est un "inconnu" qui a pris la photo.

Adama Cissé travaillait dans cette entreprise depuis huit ans et n'a jamais eu de problèmes d'absence. "Mon employeur m'a viré et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, je suis au chômage et je suis en train de rechercher un autre emploi", a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "J'aimais bien mon travail. J'ai déposé des CV partout, mais je n'ai pas trouvé". Sur Twitter, des internautes ont violemment réagi à la décision de l'entreprise de licencier Adama Cissé. D'autres lui ont témoigné leur soutien via le lancement d'une cagnotte sur la Toile. Quant aux chroniqueurs de Cyril Hanouna, si Gilles Verdez s'est dit "choqué" par l'affaire, Jean-Michel Maire a confié qu'il n'était pas surpris par cette "sanction".

" Un éboueur viré pour s'être reposé " vrm ça choque personne ?

Y'a un moment va falloir se mettre dans le crâne que 1 l'esclavagisme ça a été aboli et 2 que c'est un être humain bordel pas une foutue machine #AdamaCisse https://t.co/4xSH6KGlL5 — ls_3006 (@sdz_213) January 15, 2020

C'est lamentable ce licenciement de #AdamaCissé et comme c'est une photo prise à l'insu de l'intéressé c'est de la délation dont @GerardLeclerc est un adepte partisan.@najwaelhaite est heureusement plus nuancée, quant à @PascalPraud il est scandalisé... Pour 1fois!

#hdpros — EURYANTHE (@FrapartJacques) January 15, 2020

Adama Cisse se fait licencier pour avoir osé se permettre de se reposer après un dur labeur !! Et on se preoccupe plus du devenir de monsieur LAFONT !!! — Denot sylvie (@SylvieDenot) January 14, 2020

J'ai de la peine pour adama cisse #TPMP — emmanuelle fandebaba (@manubabatpmp) January 14, 2020

Adama Cissé prit en photo puis viré suite à cette photo.

Ça me fait vomir

Voila vos bails de prendre des photo d'inconnus et les mettre sur les reseaux, qui peuvent briser des vies.

Mais le pire les 2 chroniqueurs de #TPMP qui "comprennent" la sanctions. — (@ScyllaZindienne) January 14, 2020

Par Non Stop People TV