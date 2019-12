TPMP : Adeline Blondieau quitte le plateau en direct, la raison dévoilée

À 19 ans, Adeline Blondieau épousait Johnny Hallyday, un ami de son père, à Ramatuelle. Séparés le 11 juin 1992, les ex-tourtereaux avaient remis le couvert en avril 1994 et s’étaient remariés. Mais en le 9 mai 1995, le Taulier et l’ex-star du sitcom "Les Filles d’à côté" choisissaient de se séparer définitivement. Depuis, Adeline Blondieau ne souhaite plus évoquer ses amours avec l’interprète de "Je Te Promets". Vendredi 13 décembre, alors qu’elle était l’invitée de "TPMP ouvert à tous", la comédienne a fait part de son malaise, les dents serrées, lorsque Benjamin Castaldi s’obstinait à la questionner sur ses mariages avec Jean-Philippe Smet de son vrai nom. Plus tard, Adeline Blondieau a même choisi de quitter le plateau en direct.

Adeline Blondieau mal à l'aise

Mais contrairement aux apparences, la principale concernée n’est pas partie fâchée avec l’émission de Benjamin Castaldi. L’ex-actrice de "Sous le soleil" était plutôt mal à l’aise. Dans la foulée de son départ, son ami Bernard Montiel a expliqué pourquoi elle avait choisi de partir. “Adeline, qui a été mariée deux fois avec Johnny (...) n’aime pas qu’on raconte ses histoires, elle n’aime pas qu’on l’interviewe là-dessus", a amorcé le grand ami de Laura Smet, faisant référence aux mariages de l'actrice. En effet, au moment du départ d’Adeline Blondieau, un magnéto consacré à l’idole des jeunes était diffusé. "Elle n’est pas l’ex-femme de, c’est une femme qui a sa propre carrière (…) Quand Adeline a quitté Johnny, elle n’a rien pris du tout (…) et ça, c’est plutôt rare et c’est vraiment remarquable", a poursuivi Bernard Montiel, en taclant subtilement Laeticia Hallyday. Adeline Blondieau refuse de vivre dans l’ombre du rockeur.

Par Laura C-M