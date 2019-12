TPMP : Adeline Blondieau revient sur une scène de baiser avec Bernard Montiel

Moment nostalgique en vue. Tous les fans de la série culte "Sous le soleil" sont ravis de retrouver Adeline Blondieau aux côtés de Bernard Montiel dans l'émission "TPMP ouvert à tous", première partie. L'actrice est venue présenter son nouveau livre, "Le Yoga Des Enfants" dont son fils a fait les illustrations. Il a d'ailleurs accompagné sa mère et l'a soutenue dans le public de l'émission. Bien évidemment, la venue d'Adeline Blondieau n'est pas passé inaperçue puisqu'elle a retrouvé son ex compagnon à l'écran, le chroniqueur Bernard Montiel. Benjamin Castladi a d'ailleurs tenu à montrer un extrait de "Sous le Soleil" où les deux acteurs s'embrassent passionnément... Adeline Blondieau, qui a vendu tous les souvenirs de sa vie avec Johnny Hallyday, a fait quelques confidences sur cette scène de baiser !

Un baiser avec la langue

L'ex femme de Johnny Hallyday a révélé sur le plateau de la première partie de "TPMP ouvert à tous" une anecdote sur les scènes de baiser dans la série "Sous le Soleil". Elle a notamment expliqué que les acteurs avaient interdiction "de mettre la langue" lors d'un baiser avec leur partenaire, car certains en profitaient un peu trop... Cependant, Bernard Montiel a enfreint cette règle puisqu'il connaissait Adeline Blondieau depuis longtemps et il a voulu 'tenter le coup". Les deux ex co-stars se sont rappelées de ce moment avec amusement. Cela a rapidement fait réagir tous chroniqueurs de "TPMP ouvert à tous" face à cette anecdote et au comportement du Bernard Montiel, qui avait récemment régler ses comptes avec Mireille Mathieu dans TPMP. En tout cas, la complicité entre les deux amis est toujours aussi belle à voir malgré les années qui ont passées.<

Les routes de @bernard_montiel et Adeline Blondieau se sont déjà croisées #TPMPOuvertATous pic.twitter.com/ToWI4cVPoN — TPMP (@TPMP) December 13, 2019

Par Solène Sab