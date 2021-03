TPMP : agacé, Fabrice Di Vizio quitte le plateau en plein direct

Ce n'est un secret pour personne, les débats autour de la crise sanitaire de la Covid-19 peuvent parfois être mouvementés. Et pour cause, plusieurs clans s'affrontent. Ceux qui souhaitent que la vie reprenne normalement avec une réouverture des bars, des restaurants et des lieux culturels et les autres qui sont pour un confinement strict le temps que la situation s'apaise.

Après les annonces de Jean Castex ce jeudi 18 mars - qui a annoncé un nouveau reconfinement pour 16 départements - Cyril Hanouna a évidemment abordé le sujet sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, et pour ce faire, il avait invité l'avocat Fabrice Di Vizio et le restaurateur Stéphane Manigold. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre les deux le débat a été tendu.

"Et si je me tirais de ce plateau de dingues"

Fabrice Di Vizio ne comprend pas la décision du gouvernement. Selon lui, les patients en réanimation ne sont pas si nombreux que cela. Pire encore, il est certain que les chiffres sont "bidonnés". Mais ses propos n'ont pas convaincu le reste du plateau, l'avocat a donc menacé de quitter le plateau de Touche Pas à Mon Poste à plusieurs reprises s'il n'était pas entendu. Face à son attitude, le restaurateur a déclaré : "Ce n'est pas parce que ça ne vous intéresse pas qu'il faut vous prendre pour le centre du monde", avant de dénoncer "la diarrhée verbale" de l'avocat.

"Vous croyez que je vais m'abaisser à un niveau comme ça ? Moi, avec la carrière qui est la mienne. Vous croyez qu'avec la carrière qui est la mienne, je vais m'abaisser à ces attaques ad hominem. Au revoir messieurs", a-t-il déclaré en quittant le plateau. Quelques minutes après il tweetait : "Et si je me tirais de ce plateau de dingues". Mais après avoir repris ses esprits, l'avocat est finalement revenu en plateau.

Après un échange musclé avec le restaurateur Stéphane Manigold, Fabrice @DIVIZIO1 quitte le plateau de #TPMP pic.twitter.com/pJlAscwbgR — TPMP (@TPMP) March 18, 2021

Et si je me tirais de ce plateau de dingues — Fabrice Di Vizio (@DIVIZIO1) March 18, 2021

Par J.F.