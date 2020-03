TPMP annulé à cause du coronavirus ? Cyril Hanouna réagit à la rumeur

Télé Star annonce ce jeudi 12 mars que l'émission "Touche pas à mon poste" sera annulée. Le site s'appuie sur un communiqué de la chaîne. TPMP n'aura pas lieu "en raison de l'actualité liée au coronavirus et à l'allocution du Président de la République, Emmanuel Macron, C8 déprogramme "Touche pas à mon poste" et "TPMP le jeu" annoncés ce soir". D'après le communiqué il est précisé que "Balance ton post" sera bien diffusée à partir de 20h45 comme prévu. L'émission sera consacrée à l'épidémie de coronavirus avec des spécialistes en plateau pour tout comprendre à la pandémie qui inquiète. Toujours jeudi 12 mars, Cyril Hanouna a réagi à la rumeur d'annulation via son compte Twitter et dément les propos.

"Fausse info les chéris"

"Fausse info les chéris y aura bien TPMP ce soir à 18h40 en direct puis Balance ton post en direct ! Gros bisous mes chéris" écrit Cyril Hanouna sur le réseau social. Si l'émission est maintenue, l'animateur avait déjà prévenu ses chroniqueurs des mesures envisagées en cas de propagation du coronavirus et de mise en quarantaine de chacun. Et l'émission continuerait d'être diffusée grâce à des caméras installées dans les loges notamment ! Il précisait alors, "on passera les 14 jours ensemble dans les locaux des studios", une sorte de TPMP réalité. Mais il n'en est pas encore question. Ce jeudi 12 mars, Cyril Hanouna présentera "Balance ton post" entièrement consacrée au coronavirus. Fin février il avait déjà animé une émission sur le coronavirus au cours de laquelle il avait taclé Nicolas Dupont-Aignan alors invité sur le plateau de BTP.

https://t.co/8V8Mr8P7F4 fausse info les chéries y aura bien @TPMP ce soir à 18h40 en direct puis @BalanceTonPost en direct! Gros bisous mes chéris — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 12, 2020

Par Non Stop People TV