TPMP - Benjamin Castaldi : cette soirée où il a dérapé avec Liane Foly

Liane Foly fait beaucoup parler d'elle en ce moment. La chanteuse était invitée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste et en a profité pour faire quelques révélations. En effet depuis quelques mois maintenant, elle est souvent remarquée pour sa ressemblance avec Kris Jenner, ce qui lui a valu quelques situations parfois cocasses. "C'est vrai ! C'est surtout dans les aéroports quand je voyage à l'étranger. Alors, ressembler, non. Parce que si je mets une perruque vous ne diriez pas ça. C'est parce que là j'ai la coupe de cheveux, noirs, on est bien brunes toutes les deux, Il y a quelque chose" assure-t-elle. Mais Liane Foly qui a fait quelques révélations sur les coulisses des Enfoirés tient malgré tout à rectifier un détail : "J'ai peut-être fait moins de travaux - parce que les gens pensent que j'ai fait énormément de travaux, je le dis j'ai fait des travaux. J'ai toujours été très franche."

"Il y a eu une soirée un peu chaude"

Et de franchise, Liane Foly en a une nouvelle fois fait preuve sur le plateau de Cyril Hanouna. Assise aux côtés de Benjamin Castaldi qui s'est confié sur le coût de ses divorces, les deux acolytes se connaissent plutôt bien. Et pour cause, l'animateur a remarqué leur complicité immédiate et a du coup posé la question à Liane Foly : "Il y a un truc entre Benjamin et vous ?", les deux complices ont alors explosé de rire "ça a failli oui !".

Il n'en fallait pas plus pour que la curiosité de Cyril Hanouna soit mise à rude épreuve. L'animateur a donc tenté d'avoir tous les détails de cette déclaration, Benjamin Castaldi a alors déclaré : "Il y a eu une soirée un peu chaude". "Est-ce que vous vous êtes galochés" demande alors Cyril Hanouna et les deux principaux intéressés ont répondu "oui".

Par J.F.