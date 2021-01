TPMP : Benjamin Castaldi défend son frère menacé de mort après un lapsus

Jeudi 14 janvier 2021, Giovanni Castaldi, journaliste sur la chaîne "L’Équipe", est devenu la risée des internautes après avoir fait un lapsus sur l’Olympique de Marseille. Alors qu’il commentait le match PSG-OM, et notamment le clash qui oppose Neymar à Alvaro, le frère de Benjamin Castaldi a lâché : "Quand on voit un PSG-OMerde". Il s’est rapidement repris : "OM, pardon !". À la suite de ce lapsus, les internautes se sont rapidement enflammés sur les réseaux sociaux. Giovanni Castaldi a alors reçu des centaines de messages insultants et menaçants, malgré ses excuses. En effet, sur Twitter, Giovanni Castaldi a indiqué : "Je viens de m'entretenir avec le direct de la com de l'Olympique de Marseille et, comme en direct, je lui ai réitéré mes excuses. J'ai fourché et à aucun moment mon intention n'a été d'insulter le club. Il faut arrêter cette folie et la parano ! Rien ne justifie les menaces de mort".

"Plus de 600 menaces de mort" envoyées à Giovanni Castaldi

Inquiet pour son frère, Benjamin Castaldi est revenu sur son lapsus dans "Touche pas à mon poste" ce vendredi. "Il déplorait que le match se passe plus sur les réseaux sociaux avec l'affaire Neymar-Alvaro que sur le terrain. Il a voulu dire : 'le match PSG-OM est un match de merde' mais sa langue a fourché et ça s'est transformé en PSG-OMerde", explique le chroniqueur de Cyril Hanouna. Benjamin Castaldi a aussi révélé que son frère était "triste" et apeuré à la suite des menaces dont il a été victime. "Il m'a appelé parce qu'évidemment, il n'est pas bien. Moi, ça me fait de la peine pour lui, il n'a pas le cuir aussi épais que le mien. Il est triste et il a peur, on ne va pas se mentir." Benjamin Castaldi explique que son frère, qui a "reçu plus de 600 menaces de mort", précise l'ancien animateur de "Secret Story".

“PSG-OMerde”, Giovanni Castaldi menacé de mort ! @B_Castaldi nous en dit plus dans #TPMPWeekEnd ! pic.twitter.com/nRtH9E4lsf — TPMP (@TPMP) January 15, 2021

