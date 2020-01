TPMP : Benjamin Castaldi évoque avec émotion le montant de la retraite de son père

Le sujet de la grève contre la réforme des retraites est sur toutes les lèvres et après la grande manifestation qui s'est déroulée ce jeudi 9 janvier partout en France, Cyril Hanouna a organisé un débat sur le plateau de son émission "Touche pas à mon poste", diffusée le même soir sur C8. Le sujet était le suivant : "Grèves, manifs : Les people doivent-ils prendre parti ?". A l'évocation de ce thème, les opinions ont divergé et le ton est monté entre deux chroniqueurs. Raymond Aabou a qualifié les comédiens de "privilégiés" et cela a fait réagir Benjamin Castaldi, qui a récemment révélé l'énorme somme qu'il avait gagné au casino. Il a tenu à démontrer que les propos de son collègue ne reflétaient en rien la réalité et a évoqué avec émotion le montant de la retraite de son père, Jean-Pierre Castaldi, célèbre acteur français.

"Il a 850 euros par mois"

Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Benjamin Castaldi, qui a reçu un terrible SMS de rupture, a prouvé qu'être un people ne signifiait pas forcément être privilégié par rapport aux autres. Il a expliqué à Cyril Hanouna et aux chroniqueurs : "Dans le cas de ma famille, mes grands-parents ont toujours pris position, c’est une tradition familiale. En ce qui concerne les people, tu dis que ce sont des nantis. Mon père a 75 ans, il bosse parce qu’il peut pas faire autrement. S’il s’arrête de bosser, il n’a pas de retraite. Mon père, s’il ne va pas jouer au théâtre tous les soirs, il est fatigué, il a 850 euros par mois. Donc on ne peut pas toujours dire que les people sont des salopards. Moi ça me fait de la peine.". Il a notamment conclu ses propos en révélant qu'être intermittent du spectacle est un véritable "sacerdoce". Ses paroles ont fait réflechir les personnes présentes sur le plateau.

Par Solène Sab