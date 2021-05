TPMP : Benjamin Castaldi fait part de son inquiétude concernant Loana

Le 4 mai dernier, Loana donnait des nouvelles sur son compte Instagram, après plusieurs semaines d'hospitalisation à cause de la Covid-19. "Coucou mes loulous. Je voulais vous dire que tout allait bien. Très bien même. Je n'ai pas pu être présente sur le plateau des 20 ans du Loft car j'étais à l'hôpital j'avais la Covid. 5 jours de coma, un arrêt cardiaque et une infection pulmonaire".

Cyril Hanouna avait décidé de l'inviter sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mercredi 5 mai afin qu'elle livre sa version des faits. Loana en a donc profité pour balayer d'un revers de la main toutes les rumeurs au sujet de son état de santé et de ses différentes addictions et a alerté les téléspectateurs sur la gravité de la Covid-19.

"En vrai, qu'est-ce que vous voulez faire ?"

Durant cette soirée, Loana a également retrouvé Jean-Édouard, 20 ans après le Loft. Ce dernier a fait part de son inquiétude concernant sa santé mentale : "J’ai le sentiment que, la meilleure des choses à faire, c’est de se faire discret. De faire une cure. […] Si j’ai bien compris, il y a des problèmes de dépendance et d’addiction. Ce n’est pas en venant sur un plateau télé tous les mois que ça va aller mieux. Tous les mois, Cyril, je vous entends dire : 'Elle va mieux'. J’ai déjà aidé des gens dans l’addiction, je sais combien c’est difficile".

Des mots durs mais qui ont visiblement été de l'avis de Benjamin Castaldi. Ce jeudi 6 mai dans son émission "6 à 7 avec Casta", Benjamin Castaldi a déclaré "J'ai l'impression que tous les six mois, ça va mieux et tous les six mois, ça ne va pas bien". Guillaume Genton a ensuite réagi : "En vrai, qu'est-ce que vous voulez faire ? Loana, elle est régulièrement à l'hôpital, elle est suivie, il y a des amis qui sont là pour elle. Je pense qu'elle a sorti de sa vie les fréquentations qui étaient mauvaises pour elle. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à part faire ce qu'elle a envie de faire, des projets qui l'épanouissent".

Par J.F.