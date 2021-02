TPMP : Benjamin Castaldi fond en larmes en découvrant le combat d’un jeune malade

Comme chaque semaine, Benjamin Castaldi est aux commandes de "Touche pas à mon poste ouvert à tous" sur C8. Et comme tous les vendredis, l’animateur reçoit sur son plateau un ou plusieurs chroniqueurs anonymes. Ce vendredi 19 février, Benjamin Castaldi recevait Sofian, un petit garçon fan de télé-réalité et atteint d’une maladie rare, et sa maman Virginie. Sofian et sa maman ont été invités à réagir aux nombreux sujets abordés sur le plateau de "Touche pas à mon poste ouvert à tous". Le succès de "Capital" présenté par Julien Courbet sur M6, le témoignage poignant d’Hélène de Fougerolles qui a évoqué sa fille atteinte d’autisme dans "Sept à Huit" sur TF1 ou encore la nouvelle saison de "Koh-Lanta" dont la diffusion est prévue dans quelques semaines sur TF1… Autant de sujets qui ont fait réagir Benjamin Castaldi et sa bande.

Benjamin Castaldi craque sur le plateau de TPMP

Virginie et Sofian ont également évoqué leur combat quotidien contre la maladie. Virginie a alors expliqué que la maladie dont souffre Sofian réduit son espérance de vie. Très transparente avec son fils, elle a déclaré face à un Benjamin Castaldi très ému : "Il mérite de savoir exactement ce qu'il a, de le comprendre, de savoir pourquoi il se bat tous les jours et qu'elle est sa différence avec les autres car les autres malheureusement, le lui diront". Virginie a ensuite ajouté : "Je veux qu'il en soit conscient et je veux que ça le motive à se battre tous les jours. Il sait qu'avec sa maladie, il a une espérance de vie limitée (à 20 ans) mais il est aussi conscient qu'il sortira du lot (...) En tant que maman, je le soutiendrai jusqu'au bout, je ferai le maximum. Tout ce que je demande aujourd'hui c'est qu'il soit heureux". Face à ce discours poignant, Benjamin Castaldi, lui-même papa de quatre enfants, n’a su contenir son émotion.

Le témoignage poignant de Virginie sur la maladie de son fils Sofian a bouleversé notre @B_Castaldi, et nous aussi ! #TPMPOAT pic.twitter.com/kINUOQnhlo — TPMP (@TPMP) February 19, 2021

Par Matilde A.