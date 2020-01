TPMP : Benjamin Castaldi pistonné par un célèbre animateur, il raconte

La nomination de Tom Leeb comme représentant de la France pour l'Eurovision a beaucoup fait parler sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mercredi 15 janvier. Et alors que Cyril Hanouna avait lancé un débat pour savoir si les enfants de stars sont des privilégiés, Benjamin Castaldi a rapidement pris la parole : "Bah oui évidemment parce qu’ils ont la connexion, ils ont la facilité de pouvoir rencontrer les gens à ce moment-là". Benjamin Castaldi a alors révélé qu'un célèbre animateur de télévision l'avait pistonné à ses débuts : "On m’a souvent posé la question quand j’avais commencé, 'est-ce que t’es pistonné ?'. Je vais pas dire non, évidemment. J’avais la chance de connaître Michel Drucker donc ma mère a appelé Michel Drucker en disant 'Voilà, Benjamin il a pas de boulot, est-ce que t’as pas un petit truc pour lui ?'. J’y allais pour faire un stage. J’y étais allé en stagiaire pour amener les cafés. Après il m’a fait faire des essais et il a cru en moi".

Pour Benjamin Castaldi, cette expérience a été bénéfique : "Moi ça me dérange pas tellement qu’il y ait un piston, dans tous les métiers ! Vous êtes fils de charcutier, si vous avez du talent, et bah ça me pose pas de problème. Vincent Cassel, son père était une star. Vincent il a fait l’école du cirque, il a travaillé, il est bourré de talent, quel est le problème ?". Malheureusement pour Benjamin Castaldi, son avis n'était pas partagé par Matthieu Delormeau : "Pardon, je suis pas d’accord avec toi. Effectivement, ils sont privilégiés et oui quel est le problème, il y a un problème. Toi effectivement tu le dis, tu t’es retrouvé chroniqueur sur France 2 en access avec (Michel) Drucker… Pardon, mais normalement il faut passer mille castings sans connaître du monde. Ça a été une chance gigantesque. Est-ce que sans ça tu serais là aujourd’hui ? Certainement pas. Malgré le talent".

Par Alexia Felix