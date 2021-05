TPMP : Benjamin Castaldi positif au Covid-19

Benjamin Castaldi vit une période légèrement compliquée. Il y a quelques semaines maintenant, l'ancien animateur de Secret Story a subi une opération des paupières mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, après plusieurs jours l'œdème était encore bien présent. Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, il avait fait part de son inquiétude : "Ça a gonflé un peu aujourd'hui", mais face à lui, Cyril Hanouna s'était montré beaucoup moins inquiet, voire même moqueur. "Regardez Castaldi… Je crois que l’opération a loupé. Sur la tête de ma mère, frère, autant avant on voyait un peu tes yeux, là c’est terminé. Sur la tête de ma mère, maintenant il a des yeux mon frère… Si vous dessinez Castaldi, vous faites juste un trait".

"Malgré une vaccination à l'AstraZeneca"

Mais depuis quelques jours, Benjamin Castaldi est de nouveau absent du plateau de Touche Pas à Mon Poste. Ce lundi 10 mai, il était absent et Cyril Hanouna avait dévoilé les raisons de cette absence : "Mon ami Castaldi n'est pas là, je l'embrasse d'ailleurs car il doit nous regarder. Mais ne vous inquiétez pas, il va revenir très très vite" avait-il déclaré avant de poursuivre : "Une de ses femmes a la Covid. Il est en train de faire des analyses pour savoir laquelle. On sait que vendredi il était avec Flavie [Flament], samedi je crois que c'était Vanessa [Broussouloux]. On sait pas… En tout cas, on embrasse Aurore, sa femme actuelle, et on espère que ce n'est pas elle".

Ce vendredi 14 mai, Benjamin Castaldi a posté une nouvelle story sur son compte Instagram, sur cette dernière il a déclaré qu'il était bel et bien positif au covid-19. "Les amis ! Malgré une vaccination à l'AstraZeneca il y a deux mois, j'ai contracté la Covid... Ceci explique pourquoi je suis absent de Touche pas à mon poste, a-t-il révélé. Je serai de retour si tout va bien jeudi prochain ! Si mon test est passé négatif".