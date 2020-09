TPMP : Benjamin Castaldi pousse un gros coup de gueule contre Nagui et son salaire exorbitant

Ce mercredi 16 septembre dans "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna est revenu sur les salaires gagnés par les personnalités du PAF. L'animateur phare de C8 a littéralement lancé le débat en demandant aux téléspectateurs s'ils sont choqués ou non par les sommes astronomiques gagnées par certains animateurs.



Invités à réagir eux aussi, les chroniqueurs de l'équipe n'ont pas manqué d'évoquer le salaire de Nagui. En 2019, le magazine économique Capital a en effet révélé que grâce à sa société de production nommée "Air Productions", Nagui a par exemple signé des recettes s'élevant à environ 32 millions d'euros entre 2016 et 2017. Le titre précisait aussi que Nagui touchait quant à lui "entre 750.000 euros et 1 million d’euros par an et qu'il fallait ajouter à cela entre 120 000 et 150 000 euros de salaire annuel chez France Inter. Des chiffres qui donnent le tournis et qui ont eu le don d'agacer Benjamin Castaldi.

Benjamin Castaldi tacle Nagui dans TPMP

"Là où il y a une hypocrisie qui commence vraiment à me courir sur le haricot, moi j'essaie de ne plus parler d'argent parce que ça m'a coûté très cher (...) il y a des animateurs qui se font une fierté de dire 'ah mais je touche 5 000, 10 000€ par mois', ils nous prennent pour des jambons, mais à un point moi ça me rend dingue", a lancé celui qui vient de devenir papa pour la quatrième fois.

"Le mec te fait la morale sur l'écologie, sur comment il faut se comporter, de comment il faut dépenser son blé..." a-t-il continué avant de se faire interrompre par Cyril Hanouna qui a clairement cité le nom de Nagui. "Je parle pas de Nagui, c'est vous qui l'avez dit" a tenté Benjamin Castaldi sourire aux lèvres avant que Cyril Hanouna ne le balance sans scrupule : "En off, vous m'avez dit Nagui !". Visiblement très remonté, Benjamin Castaldi a continué sa tirade en déclarant que cette exposition de richesse est inappropriée.

Par E.S.