TPMP - Benjamin Castaldi : Son inquiétude après son opération des paupières

Depuis le 29 mars, Benjamin Castaldi porte des lunettes fumées après une opération des paupières. Avec ses verres teintés, le chroniqueur cache ainsi ses cicatrices. "En fait, j'avais un problème, je ne voyais plus. Les paupières tombaient. Ce n'était pas de l'esthétique, c'était de l'ophtalmologie. Je ne voyais plus... Ça n'a plus rien à voir... Ça va aller mieux, là on est qu'à trois semaines. D'ici un petit mois ça va aller", avait-il expliqué dans TPMP. Cyril Hanouna qui en a profité pour taquiner Benjamin Castaldi, s'est toutefois inquiété sur l'évolution de son rétablissement. "Je suis très inquiet pour toi. Sans rigoler hein, je te le dis ! Franchement", lui avait-il assuré en constatant l'état des yeux du chroniqueur.

"C'est moche ce qu'il a fait"

Sur le plateau de ce jeudi 22 avril, Benjamin Castaldi s'est montré inquiet. "Ça a gonflé un peu aujourd'hui", a-t-il lancé avant de déplorer l'état actuel de ses yeux après son opération. "Il n'y a que vous qui m'avez fait remarquer que j'avais des yeux foirés, mais vous m'avez inquiété", a-t-il évoqué les commentaires de Cyril Hanouna. Plein de gens disent 'c'est vrai, c'est moche ce qu'il a fait, c'est raté...'". L'animateur a alors voulu rassurer Benjamin Castaldi : "Dans trois mois, vous serez au top pour cet été. Tu seras magnifique en septembre". Selon son médecin, Benjamin Castaldi a indiqué que le résultat sera visible au bout de "deux à trois mois". Le chroniqueur va devoir faire preuve de patience.

Par Marie Merlet