TPMP - Benjamin Castaldi : Son père critiqué, il pousse un coup de gueule

Face au confinement qui se prolonge en France, Cyril Hanouna a évoqué ce jeudi 30 avril le statut des intermittents du spectacle et des acteurs dans son émission "Ce soir chez Baba". En raison des tournages annulés ou reportés, des milliers de personnes ne perçoivent plus de salaire. Et alors que Benjamin Castaldi a confié que son père Jean-Pierre Castaldi est lui-même dans une situation délicate à cause du coronavirus, un téléspectateurs n’a pas hésité à critiquer le père du chroniqueur : "Comment tu peux dire que c’est difficile pour ton père ? Tu te fous de qui ? Il gagne très bien sa vie ! On n’y peut rien s’il a claqué tout son fric". Et rapidement, Benjamin Castaldi a répliqué.

"Il n’a jamais gagné des montagnes"

Visiblement en colère, Benjamin Castaldi a tenu à rétablir la vérité : "Sur 100 comédiens, vous en avez 5 qui gagnent très bien leur vie. On parle d’un ou deux millions. Après, vous en avez une petite vingtaine qui gagnent correctement leur vie. […] Le reste, en gros 60%, ils n’arrivent pas à boucler les fins de mois. Ils gagnent parfois moins que le SIMC. Vous allez dire que c’est un choix, mais arrêtez de penser que les gens qui sont devant les caméras ou derrière sont blindés. Beaucoup ne gagnent pas des milliers, certains font ça par passion, parfois ça fonctionne, ce sont des stars. Mais pour une star, il y a 10 000 personnes qui n’ont pas à manger à la fin du mois. Mon père, quand il avait 24 ans et qu’il m’avait tout petit, il ne pouvait pas m’emmener à droite, à gauche parce qu’il n’avait pas d’oseille, ses parents non plus. Il a mis beaucoup de temps à se faire connaître, à gagner un peu d’argent. Et croyez moi, il n’a jamais gagné des montagnes, mon père n’était pas une star, loin de là".

Par Alexia Felix