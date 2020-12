TPMP : Bernard Montiel explique pourquoi il est célibataire

Depuis novembre 2014, Bernard Montiel a rejoint l’équipe de Touche pas à mon poste. Chaque soir sur C8, aux côtés de Cyril Hanouna et du reste de la bande de TPMP, le chroniqueur commente l’actualité médiatique et partage ses anecdotes avec de nombreuses stars qu’il a pu côtoyer tout au long de sa carrière. On sait notamment qu’il était très proche du défunt rockeur Johnny Hallyday. Bernard Montiel connaît aussi très bien le couple Macron. Si Bernard Montiel n’a aucun mal à évoquer ses amis célèbres, il se fait plus discret sur sa vie privée. Ce mardi 1er décembre, le chroniqueur de Cyril Hanouna a fait une entorse à sa propre règle en donnant quelques détails sur sa vie amoureuse. Alors que Cyril Hanouna et la bande de TPMP revenait sur l’épisode de "L’amour est dans le pré" diffusé ce lundi 30 novembre sur M6, l’animateur phare de C8 a profité de l’occasion pour interroger Bernard Montiel sur sa vie privée.

Bernard Montiel célibataire "depuis deux ans"

"Je suis seul", commence par expliquer Bernard Montiel qui précise avoir eu des relations qui n’ont jamais duré "longtemps". "Je suis un chasseur", dit-il, provoquant les rires de ses collègues chroniqueurs de TPMP. "Vous savez que je n’aime pas parler de ma vie privée, mais là actuellement, je suis seul depuis deux ans", détaille Bernard Montiel. Deux ans que le chroniqueur de TPMP est officiellement célibataire. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’enchaîne pas les aventures. Quand Valérie Benaim demande à Bernard Montiel s’il est à la recherche de l’amour, l’intéressé répond par la négative et assure préférer rester célibataire. "Juste une aventure", explique l’ancien animateur de "Vidéo Gag". "J’aime la solitude, je suis en train de l’apprivoiser parce que quand on vieillit, la solitude nous envahit. On est obligés de faire avec", dit-il.

Par Matilde A.