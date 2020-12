TPMP : Bernard Montiel tacle Laeticia Hallyday et son hommage à Johnny

Ce samedi 5 décembre marquait les 3 ans de la mort de Johnny Hallyday. Et évidemment, Laeticia Hallyday lui a rendu hommage sur ses réseaux sociaux. Elle a posté une vidéo du chanteur qu'elle a accompagnée de la légende suivante : " Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité... il nous manque plus que tout et aujourd’hui n’est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui... Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment. Il nous manque plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez fort pour exprimer cette douleur encore forte de son absence. Ce soir il faut que nous regardions le ciel il y aura une étoile qui brillera plus que les autres... il n’est pas loin, il veille il nous protège…"

Mais si cet hommage en a ému plus d'un, ce n'est pas du tout le cas de Bernard Montiel.

"je ne suis pas sûr que ça lui fasse plaisir"

L'ancien animateur de Vidéo Gag, toujours célibataire, s'est confié sur le sujet sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mardi 8 décembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été tendre avec Laeticia Hallyday. "Je trouve quand même qu'elle a une capacité à retrouver l'amour rapide. Elle a aussi une faculté à passer de la douleur aux bras d'un autre homme... Je me demande, elle évoque tout le temps Johnny en disant 'de là-haut, il nous regarde donc je suis sûre que machin' et ben de là haut s'il voit qu'elle a un nouveau mec dans son lit dans sa maison à Saint Barth je suis pas sûr que ça lui fasse plaisir" a-t-il déclaré de manière virulente.

Laeticia Hallyday a pu compter sur Géraldine Maillet qui n'a pas hésité à prendre sa défense : "Bernard t'es un grincheux et t'as pas de coeur, moi je considère que soit elle ne célèbre pas la mort de Johnny et elle est ingrate soit elle la célèbre et elle est opportuniste".

Par J.F.