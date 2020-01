TPMP bientôt sans Cyril Hanouna ? L'animateur fait d'inattendues confidences

En avril prochain, "Touche Pas à Mon Poste" fêtera ses dix ans d'existence sur le petit écran français. D'abord diffusée sur France 4, l'émission fait depuis les beaux jours de C8. Et en presque dix ans d'existence, Cyril Hanouna a opéré de multiples changements, qu'il s'agisse des nombreux chroniqueurs qui sont passés autour de la table, ou des formats divers et variés. Sur la chaine, le trublion de l'animation ne cesse de tenter de nouvelles choses. À la fin de l'année 2018, il lançait ainsi son émission de débats, "Balance Ton Post", avant de créer "La Grosse Darka" et enfin, plus récemment, "La Grosse rigolade". Mais Cyril Hanouna ne compte pas s'arrêter là, et a d'autres projets en tête… Pas forcément pour C8.

"Il me reste une saison sur C8"

Ce lundi 13 janvier, l'animateur a fait d'inattendues confidences sur l'avenir de "Touche Pas à Mon Poste" : "Il me reste une saison sur C8" a-t-il d'abord lâché. Et de poursuivre : "On est en renégociation avec C8, peut-être pour continuer avec moi. Quoiqu'il arrive, l'année prochaine, même si je ne suis plus là, sachez que les chroniqueurs seront encore là, puisque je serai producteur quand même sur C8. Donc vous, vous serez là, peut-être sans moi, avec un nouvel animateur" a-t-il révélé à son équipe. Autour de la table, les chroniqueurs de TPMP sont restés bouche bée. Mais rien n'est figé, et Cyril Hanouna a alors demandé conseil à ses troupes en plein direct : "Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que je dois rester sur C8 ?" À ce sujet, les avis étaient mitigés. Pour Benjamin Castaldi, il serait intéressant de voir Cyril Hanouna sur une autre "plus petite chaine", même s'il estime que sa place reste sur C8. Pour Gilles Verdez, si C8 veut garder Cyril Hanouna, il faut sortir les gros moyens (financiers) ! Enfin, Géraldine Maillet a soulevé une question : "Vous avez gagné le pari C8, est-ce que vous n'avez pas envie d'aller gagner ailleurs ?" Suspens…

Par Sarah M