TPMP : Booder atteint d’une maladie ? Il répond

Booder a décidé de rétablir la vérité. Ce mercredi 2 septembre, l’humoriste était l’invité de Cyril Hanouna dans TPMP pour la promotion de son autobiographie "Un Bout d’air". Et alors que le comédien revient dans son livre sur son enfance, Booder a fait de nombreuses confidences à Cyril Hanouna, en révélant qu’à sa naissance il était atteint d’asthme et que les médecins n’étaient pas optimistes : "Cet enfant-là ne passera pas l’hiver". Toutefois, le père de Booder avait fait savoir son avis : "Non cet enfant va vivre". Puis rapidement, Booder a tenu à faire une mise au point concernant les rumeurs qui circulent sur lui et qui lui prêteraient "des noms de maladies de fou (...) alors que pas du tout, c'est ma tête, je ne suis pas malade !".

"Je ne suis pas malade"

Selon Booder, de nombreux anonymes imaginent qu’il est malade : "J'ai beaucoup de parents qui m'écrivent en me disant : 'Voilà, mon fils a la même maladie que vous'. Mais moi je ne suis pas malade !". Des propos qui contredisent les informations qui circulent sur la Toile concernant Booder, qui souffrirait d’une maladie génétique caractérisée par sa petite taille de 1m60 et par sa forme de visage particulière. En 2008 auprès de France Soir, Booder s’était déjà confié sur son physique atypique : "Concernant mon physique qui est atypique et bien, c'est mon outil de travail. Je n'ai pas de complexe. Avec les filles, ça va aussi, j'ai toujours réussi à me faire accepter tel que je suis". Puis auprès du Parisien, l’humoriste n’avait pas hésité à se moquer de son apparence : "Les mecs bourrés me prennent pour un pélican, les bébés pour de la pâte à modeler".

